Mehr als 30 Jahre lang sind hier Waren von Bodenbelägen bis Sonnenschutz und Dienstleistungen dazu angeboten worden. Jetzt wird die Teppichrampe in Quedlinburg geschlossen. Was die Eigentümer zu ihrer Entscheidung sagen.

Quedlinburg/MZ. - Wie viele Wohnungen oder Einrichtungen sie mit Bodenbelägen, Gardinen oder Dekorationen ausgestattet haben? Christoph und Reiner Fitschen, Inhaber der Teppichrampe OHG in Quedlinburg, können es nicht sagen. Im Laufe der Jahrzehnte, sagt Christoph Fitschen mit einem Schmunzeln, seien sie wohl in beinahe jeder Wohnung in der Stadt und in vielen in der Umgebung mindestens einmal gewesen. 1991 war das Unternehmen durch ihre Eltern gegründet worden. Zu dem die Söhne nun eine Entscheidung getroffen haben: „Wir schließen“, sagt Reiner Fitschen.