Darum sollte die Elementarschule Gernrode nie ein Museum werden

Vor 25 Jahren haben Gleichgesinnte in Gernrode einen Verein gegründet, um das denkmalgeschützte Haus zu retten. Doch den Mitgliedern geht es seitdem um viel mehr.

Gernrode/MZ - Sie ist noch nicht lange die Vorsitzende des Gernröder Kulturvereins „Andreas Popperodt“, aber eins hat Regina Simon in den wenigen Monaten ihrer Amtszeit schon deutlich gespürt: „Dieser Zusammenhalt und dieses Engagement sind aller Ehren wert!“ Sie beschreibt damit eine Gemeinschaft Gleichgesinnter, die am Freitag das 25-jährige Bestehen ihres Vereins mit einem kleinen Festempfang in der Alten Elementarschule gefeiert hat. Eingeladen waren langjährige Mitstreiter, Unterstützer und Kooperationspartner.