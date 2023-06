Am 10. Juni treffen sich Wirtschaft, Wissenschaft und Ehrenamt beim Verein Heimatbewegen. Der Tag soll zeigen, wie sich außerschulische Angebote schaffen und gut nutzen lassen. Außerdem geht es darum, unkonventionelle Lösungen zur Stadtentwicklung zu finden.

Dass Rockharz nicht nur die Festival-Besucher – hier bei einem Konzert 2022 – glücklich macht, zeigt die Initiative „Glück in Dosen“ für Kinder- und Jugendprojekte, die eng mit dem Festival verbunden ist.

Ballenstedt/MZ - Bürger sanieren ein Haus in ihrer Stadt, das nicht ihr persönliches Eigentum ist. Soziale Projekte profitieren davon, dass Festivalbesucher Getränkedosen und Pfandflaschen in der Natur liegenlassen. Ein Verein arbeitet seit Jahren mit einer Schule zusammen. Wie und warum das funktioniert, darüber soll in Ballenstedt geredet werden.