Baumschulen-Chef pflanzt an mehreren Stellen in Ermsleben junge Bäume. Hinter der Aktion steckt eine wichtige Botschaft.

Darum pflanzt ein Gärtner im Harz Obstbäume an Straßen

Lückenschluss in der Allee: Entlang der Straße Burggrund, die zur Konradsburg in Ermsleben führt, sind Bäume gepflanzt worden.

Falkenstein/Harz/MZ - Zierkirschen im Stadtpark, Ahornbäume auf dem Friedhof und Kirschbäume entlang der Straße zur Konradsburg in Ermsleben: Zahlreiche neue Bäume sind in dem Ortsteil der Stadt Falkenstein/Harz gepflanzt worden. „Das trägt zur Verschönerung des Ortsbildes bei“, sagt Ortsbürgermeisterin Kristin Eichmann-Rank. Lücken in den Baumreihen wurden geschlossen und fehlender Altbestand ersetzt.