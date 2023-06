Ein ungebetener Gast treibt sich seit ein paar Wochen auf dem Friedhof und in einigen Gärten von Güntersberge umher. Was der Stadtjäger dazu sagt und warum Pfeffer helfen soll.

Güntersberge/MZ - Ein Dachs tobt sich zurzeit auf dem Friedhof in Güntersberge aus. Mit Vorliebe verwüstet er frisch bepflanzte Gräber. Und auch die Gärten drumherum sind vor ihm nicht sicher. Dachse sind nicht besonders wählerisch, was den Speiseplan angeht. Im Grunde fressen sie alles, was ihnen vor die Schnauze kommt, angefangen von Obst über Wurzeln, Nüsse und Samen bis hin zu Regenwürmern, Schnecken, Insekten und Mäusen. Und in der Bärenröder Straße, da scheint es besonders gut zu schmecken.