Die Stadt Falkenstein/Harz hat ein neues City-WC in Ermsleben. Die öffentliche Toilette gehört zu den modernsten ihrer Art.

City-WC macht Radstation am R 1 in Ermsleben komplett

Ermsleben/MZ - Die Radstation am Europaradweg R1 in Ermsleben ist komplett. Sie verfügt nicht nur über ein Infoterminal, eine E-Bike-Ladestation und WLAN, sondern mittlerweile auch über ein City-WC, das am Freitag offiziell übergeben wurde.