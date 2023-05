Der Quedlinburger Krimi-Autor Christian Amling ist 2019 verstorben. Freunde und Weggefährten erinnern nun zu seinem 70.Geburtstag mit einer besonderen Aktion an ihn.

So erinnern Freunde und Harzer Krimi-Fans an Quedlinburger Autor

hristian Amling bei der Präsentation eines seiner Lokalkrimis. Am 23. Mai wäre der Quedlinburger Autor und Stadtrat 70 geworden.

Quedlinburg/MZ - Über Jahre stand zumeist für das letzte Oktober-Wochenende ein Termin im Kalender: „Neuer Krimi Christian Amling“. Waren es zu Beginn ein Versteigerungssaal, der Boden eines Hauses an der Lindenstraße oder der Stiftsberg, präsentierte der umtriebige Autor in den letzten Jahren seine neuen Werke stets in der Blasiikirche.