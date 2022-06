Carolin Winter aus Gernrode ist der Familientradition gefolgt

Die 24-Jährige arbeitet in der Einsatzabteilung der Gernröder Feuerwehr mit und leitet jetzt auch die Kinderfeuerwehr.

Die Kleidung für die Kinderfeuerwehr hängt bereit, und Kinderfeuerwehrwartin Carolin Winter freut sich, dass es am Freitag wieder losgeht.

Gernrode/MZ - Die Einsatzkleidung im Miniformat hängt bereit. Carolin Winter freut sich, wenn die Sechs- bis Zehnjährigen wieder in diese hineinschlüpfen, es nach der Sommerpause nun am Freitag wieder losgeht bei der Kinderfeuerwehr der freiwilligen Feuerwehr in Gernrode.