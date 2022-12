Café-Inhaberin verrät eines ihrer Lieblingsrezepte

Vor sieben Jahren hat sich Katharina Schädlich ihren Lebenstraum erfüllt – und ein Café am Harzgeröder Marktplatz eröffnet. Was Oma Klara, Oma Anneliese – und auch ein Schicksalsschlag damit zu tun haben.

Den Mohn-Streusel-Kuchen gibt es häufiger im Stuben-Café in Harzgerode. Inhaberin ist Katharina Schädlich, die hier ihren Lebenstraum verwirklicht hat.

Es weihnachtet wieder im Stuben-Café am Marktplatz in Harzgerode. Neben den Kuchen, die in der Vitrine stehen, gibt es Lebkuchen, Dominosteine und Plätzchen über Plätzchen.