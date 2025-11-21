öffentlicher Nahverkehr Busfahren im Harz wird teurer: So stark steigen die Preise 2026
Die Tickets fürs Busfahren im Harz werden teurer – aber nicht alle. Ab 2026 steigen die Preise deutlich, doch eine Gruppe bleibt verschont. Wer spart und wer draufzahlt.
Aktualisiert: 21.11.2025, 15:12
Halberstadt. - Bus fahren im Landkreis Harz wird 2026 teurer. Die Kunden der kreiseigenen Harzer Verkehrsbetriebe (HVB) und der städtischen Halberstädter Verkehrs-GmbH (HVG) müssen sich auf deutliche Preissteigerungen einstellen. Aber manche Kunden bleiben von der Anhebung der Preise verschont.