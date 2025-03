Hedersleben im Vorharz Bürgermeister im Interview: Spielplatz, Wettbewerb und Investitionsprobleme

Über Erfolge, Projekte und Schwierigkeiten spricht Hederslebens Bürgermeister Adolf Speck im Interview. Was trotz vorläufiger Haushaltsführung in diesem Jahr in der Vorharz-Gemeinde geplant ist.