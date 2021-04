Bürgermeister fordern mehr Geld vom Land

Marcus Weise und Thomas Balcerowski verweisen auf Minus bei Kurtaxen und Gästebeiträgen. In Niedersachsen wird Ausgleich gezahlt.

Quedlinburg - Den Kur- und Erholungsorten im Harz fehlen wegen des Beherbergungsverbotes im Lockdown hohe Einnahmen aus den Kurabgaben und Gästebeiträgen. Laut Christin Wohlgemuth vom Harzer Tourismusverband gab es für das Jahr 2020 33 Prozent weniger Übernachtungen bei gewerblichen Betrieben (Hotels und Pensionen ab 10 Betten). Und da gab es über die Sommermonate kein Beherbergungsverbot.

Für das Jahr 2021 werden noch höhere Einnahmeverluste erwartet. Für die bereits vorliegenden Zahlen vom Januar gebe es einen Einbruch von 90 Prozent weniger Übernachtungen. Die Harzregion bezieht einen Großteil ihrer Wirtschaftskraft aus dem Tourismus.

Im Januar hatten sich Marcus Weise, Vorsitzender des Städte- und Gemeindebundes Harz, und Landrat Thomas Balcerowski mit einem Schreiben an Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Rainer Haseloff (CDU) und Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) gewandt und auf die finanziellen Probleme der Kommunen in Sachsen-Anhalts stärkster Tourismusdestination hingewiesen. Als Grund nannten sie die pandemiebedingten Einbrüche bei den Einnahmen aus Kurtaxe und Gästebeiträgen.

Landesregierung von Sachsen-Anhalt verweist auf bereits gezahlte Hilfen

Im Antwortschreiben des Ministerpräsidenten heißt es, dass es vorerst keinen direkten Ausgleich durch den Ausfall von Gästebeiträgen durch das Land geben wird. Das Finanzministerium verweist in seinem Bericht darauf, dass den Kommunen bereits Hilfszahlungen zum Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen in Höhe von 162 Millionen Euro gewährt wurden. Die Kommunen erhielten außerdem eine sogenannte Billigkeitsleistung in Höhe von 38,7 Millionen Euro.

Für Thomas Balcerowski und Marcus Weise steht das in keinem Zusammenhang. Die bisher beschlossenen Maßnahmen seien allein auf die private Tourismuswirtschaft ausgerichtet. „Öffentlich getragene Unternehmen wie Touristinformationen, Museen und andere touristische Einrichtungen wird der Zugang zu den Geldern bisher komplett verwehrt“, so Weise. „Für die Ablehnung gibt es keinen plausiblen Grund“, sagt Balcerowski. Das sieht auch Weise so: „Die Gewerbesteuer hat mit der Kurtaxe nichts zu tun.“

Für eine Touristenhochburg wie der Harz seien die Gästebeiträge zur Finanzierung der Tourismuswirtschaft sehr wichtig. „Die Einnahmen aus dem Tourismus durch den Gästebeitrag werden auch wieder in den Tourismus investiert“, sagt Weise. „Mit diesen Beiträgen finanzieren wir einen erheblichen Teil von Veranstaltungen, sämtliche Museen sowie die Instandhaltung der Wanderwege“, so der Vorsitzende vom Städte- und Gemeindebund weiter.

Aufgrund des Lockdowns habe man null Einnahmen in diesen Bereichen. Man könne bestimmte Attraktionen auch nicht völlig runterfahren, um die Ausfälle auszugleichen. Es würden weiterhin Personal- und Betriebskosten in vielen Bereichen entstehen. Natürlich sei es auch wichtig, die Gastronomie und Hoteliers zu unterstützen. „Das hilft aber nicht, wenn der Gast anschließend in einer touristischen Wüste ist“, sagt Weise weiter.

Um den Rückgang der Einnahmen einigermaßen zu kompensieren, haben Balcerowski und Weise vorgeschlagen, „eine Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zur Unterstützung der von der Covid-19-Pandemie betroffenen Akteure im Tourismus“, wie sie bereits im Bundesland Niedersachsen existiert, finanziell zu untersetzen und ins Leben zu rufen.

„Das Land Niedersachsen hat das gemacht“, so Weise. Pro entfallener Übernachtung werde ein Euro an die betroffenen Gemeinden gezahlt. „Aus unserer Sicht eine kleine Hilfe, um den Harz als Touristendestination zu unterstützen und eine Chancengleichheit in der Touristenregion Harz zwischen den beiden Bundesländern herzustellen“, sagt Weise.

Auch Landrat Balcerowski sieht in der Ablehnung einen klaren Wettbewerbsnachteil der Gemeinden im östlichen Teil des Harzes. „Die Maßnahmen und somit die Verluste sind auf beiden Seiten des Harzes gleich“, so Balcerowski. Durch die Ablehnung einer Erstattung durch das Land entstehe ein Wettbewerbsnachteil gegenüber den Städten im niedersächsischen Teil des Harzes.

Balcerowski spricht von einem Wettbewerbsnachteil gegenüber dem Westharz

Die nun fehlende Unterstützung des Landes für die öffentlichen touristischen Einrichtungen führe zwangsläufig zu langfristigen Haushaltsproblemen. „Ertragsausfälle müssen durch Kassenkredite finanziert werden“, sagt Weise. So würde sich die Krise in den Haushalten der Gemeinden noch Jahre später bemerkbar machen.

Das wäre für einige Gemeinden vielleicht noch kompensierbar. Aber andere, wie die Stadt Oberharz am Brocken, wären abgehängt. Denn hier würden zugleich auch Gewerbesteuereinnahmen fehlen. „Das Land muss hierzu unbedingt eine Lösung herbeiführen. Ansonsten kann der dauerhafte Erhalt von wichtigen touristischen Einrichtungen nicht garantiert werden“, so Weise.

Ungeachtet dessen wird das Ministerium der Finanzen nach Vorliegen der Kassenstatistik des Statistischen Landesamtes für das Jahr 2020 prüfen, ob weiterer Handlungsbedarf im Hinblick auf die touristischen Orte besteht, heißt es im Antwortschreiben des Ministeriums weiter. Das sei kein abschließendes Urteil, und so geben Balcerowski und Weise nicht auf. „Wir werden das in den Gremien thematisieren und appellieren, das noch einmal zu prüfen und die Entscheidung womöglich zu überdenken“, so Weise. (mz/um)