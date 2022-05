Bundespräsident verlegt Amtssitz nach Quedlinburg

Spontane Begegnungen wie hier beim Besuch des Bundespräsidenten im September in Ballenstedt, wo Frank-Walter Steinmeier mit Ingrid Lukens und Edward Vernhout, Eigentümer und Sanierer des ehemaligen Westbahnhofs, ins Gespräch gekommen war, sollen auch in Quedlinburg möglich sein.

Quedlinburg/MZ - „Es ist schon eine Ehre, wenn der Bundespräsident als zweite Stadt für das neue Format die Welterbestadt auswählt“, sagt Quedlinburgs Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) und fügt mit einem Schmunzeln hinzu: „Ich meine, ich kann es gut verstehen...“ Quedlinburg ist nach Altenburg in Thüringen die zweite Station der „Ortszeit Deutschland“, mit der Frank-Walter Steinmeier (SPD) durch ganz Deutschland reisen und mit den Menschen ins Gespräch kommen will. Vom Dienstag bis Donnerstag, 10. bis 12. Mai, will er das in Quedlinburg tun. Und auch von hier aus arbeiten: Frank Walter Steinmeier wird für drei Tage seinen Amtssitz nach Quedlinburg verlegen. „Die Standarte des Bundespräsidenten wird hier vor Ort gehisst“, sagt Frank Ruch.