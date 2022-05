Bundespräsident besucht Walzengießerei in Quedlinburg

Welche Themen hier im Fokus stehen und was es mit einem besonderen Prozent auf sich hat.

Quedlinburg/MZ - „Zur Erinnerung an das eine Prozent - Ein Gruß der Quedlinburger Walzengießer“, steht auf dem Schild neben der kleinen Walze, einem Präsent für die Gäste. Ein Prozent - das steht für die Gießerei-Industrie. Sie stellt laut ihrem Bundesverband ein Prozent der industriellen Wertschöpfung in Deutschland dar; ohne ihre Produkte aber laufen die übrigen 99 Prozent nicht. Ein Prozent - so groß sei auch der Anteil der ostdeutschen Betriebe, die nach der Wende durch ostdeutsche Käufer privatisiert wurden und die die Marktanpassung bewältigt haben, sagt Johannes Feibig, Chef der Walzengießerei und Hartgusswerk Quedlinburg GmbH.