Büffeln trotz Ferien in Thale

Thale/MZ - Tim, Jack und Alex aus Halberstadt stecken ihre Köpfe zusammen. Ihre Blicke richten sich auf die Tafel. Lehrerin Yuning Cui sucht englische Fragewörter. Während viele Altergenossen am Strand liegen oder ins Freibad gehen, pauken die Jungs aus Halberstadt Englisch. Hier in der Jugendherberge Thale sollen sie so Wissenslücken stopfen, die während der Pandemie entstanden sind. Büffeln, während andere Urlaub machen - ist das nicht bitter? Die Mädchen und Jungen schütteln den Kopf. „Wir sind ja nicht nur zum Lernen da“, sagt Maxim. Klar ist allerdings auch: Ganz freiwillig pauken die meisten Teenager nicht in den Ferien. Ein großer Teil nimmt auf Wunsch der Eltern teil.