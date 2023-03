In drei Wochen geht es erneut an die Urnen.

Falkenstein/Harz/MZ - Die Einwohner der Stadt Falkenstein gehen am 2. April erneut an die Urnen, wenn die Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters stattfindet. Dann soll die Entscheidung zwischen Susan Lawrenz (CDU) und Rico Röse (Freie Wähler) fallen. Die beiden haben im ersten Wahlgang am Sonntag die meisten Stimmen bekommen. Eine Stichwahl steht an, wenn kein Kandidat die absolute Mehrheit, also mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen, auf sich vereinigen kann. Dem vorläufigen Ergebnis zufolge bekam Röse 30,43 Prozent der Stimmen, Lawrenz 23,52 Prozent.