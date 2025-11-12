weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Bückemühle Gernrode feiert Neustart: Neuer Wirt bringt frischen Wind ins Traditionshaus

Essen und Trinken im Harz Historisches Gasthaus vor Neustart: Bückemühle in Gernrode öffnet wieder ihre Türen

Nach Monaten der Ruhe öffnet das Traditionsgasthaus Bückemühle in Gernrode wieder - mit einem neuen Wirt und einem veränderten Konzept. Wann es losgeht, und was die Gäste erwartet.

Von Petra Korn Aktualisiert: 12.11.2025, 08:55
Blick über den Fischteich auf das Traditionshaus Bückemühle in Gernrode, das jetzt vor einem Neustart steht. Foto: Korn

Gernrode/MZ. - Sie hat eine lange Tradition: die denkmalgeschützte Bückemühle in Gernrode, die bis 1930 als Schrot- und Mehlmühle betrieben wurde und in der danach eine größere Gaststätte und eine Pension eingerichtet wurden. Zuletzt mehrere Monate geschlossen, steht der Traditionsbetrieb nun vor einem Neustart.