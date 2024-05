Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Quedlinburg/Aschersleben/MZ. - Am dritten Verhandlungstag fällt ein Urteil: Dem Angeklagten aus Quedlinburg kann die Tat vom 6. März 2015 nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden. Damals waren früh am Morgen zwei Unbekannte gewaltsam in einen Discounter in Aschersleben eingedrungen, haben herbeigeeilte Mitarbeiter bedroht und zum Öffnen eines Tresors genötigt. „Der Angeklagte wird freigesprochen“, verkündet Richterin Katja Meyer am Montagmittag (27. Mai 2024) im Landgericht Magdeburg.