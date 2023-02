Baumaßnahmen Brückensanierung in Quedlinburg: Geschäfte für Monate nur über Umweg erreichbar

Ab Montag müssen Fußgänger in Quedlinburg einen Umweg gehen, um zu den Geschäften in der Steinbrücke zu gelangen. Was sich die Händlergemeinschaft und die Stadtverwaltung dazu überlegt haben.