Souvenirs aus Thale Brockenhexen genau wie zu DDR-Zeiten – was ihre Herstellung so besonders macht

Peggy Fiedler und Martina Siebert-Sperling stellen die beliebten Souvenirs in der Hexenmanufaktur Thale her. Der Harzer Tourismusverband zertifiziert die handgefertigten Brockenhexen. Was sie so besonders macht.