Nach drei Tagen mit Dieselloks: Brockenbahn ab Freitag wieder unter Dampf

Magdeburg - Die Dampfloks dürfen wieder aus dem Schuppen: Nach einem dreitägigen Notbetrieb mit Dieselloks sollen ab Freitag wieder Dampfloks auf den Brocken rollen. Das kündigte ein Sprecher der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) am Donnerstag auf MZ-Anfrage an. „Wir kehren am Freitag zum normalen Sommerfahrplan zurück“, sagte HSB-Sprecher Dirk Bahnsen. Zur Begründung verwies er auf die geänderten Umstände.