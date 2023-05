Im Landkreis Harz brennen immer wieder Autos – allein fünf seit Mitte Mai, etwa in Quedlinburg, Blankenburg und Ballenstedt. Die Polizei ermittelt. Was aktuell bekannt ist.

Brandserie im Harz: Polizei ermittelt wegen angezündeter Autos in neun Fällen

Einer von vielen Autobränden im Harz während der zweiten Maihälfte: In Silstedt bei Wernigerode gingen ein Renault Clio und ein VW Golf in Flammen auf.

Landkreis Harz/MZ - Ob in Quedlinburg, Hedersleben, Ballenstedt, Blankenburg oder dem Wernigeröder Ortsteil Silstedt – seit Mitte Mai vergeht im Harz keine Woche, ohne dass die Polizei brennende Autos im Landkreis vermeldet. Auffällige Parallele in allen Fällen, die sich über das gesamte Gebiet am Nordrand des Mittelgebirges verteilen: Die Feuer entstehen nachts, nie tagsüber.