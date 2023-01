Brandserie in Schielo: Wer ist der Feuerteufel?

Nach einer Serie von Bränden - diesmal in Schielo - hat die Stadt Harzgerode eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt. Am Mittwochabend kam es zu einem Dachstuhlbrand. Sechs Ortswehren waren im Einsatz.

Schielo/MZ - Um 20.18 Uhr reißt der Piepton ihrer Funkmeldeempfänger die Feuerwehrleute aus Schielo, Harzgerode und Königerode am Mittwoch aus dem Alltag. Und etwas später werden auch noch die Dankeröder, Neudorfer und Straßberger zur Verstärkung in die Schulstraße nach Schielo gerufen. Dort brennt der Dachstuhl eines leer stehenden Wohnhauses. Was die Einsatzkräfte in dem Moment noch nicht wissen, höchstens ahnen: Es ist ein durch Brandstiftung verursachtes Feuer, das sie bekämpfen, das vierte innerhalb kurzer Zeit. „Und das ist das Problem“, nach Dankerode habe nun Schielo seine Brandserie, sagt Harzgerodes Stadtwehrleiter Nico Hartung. Erst brannten Strohballen, dann eine Laube, jetzt das Haus.