Wenn die Feuerwehr den Ernstfall probt: Was passiert bei einem Brandeinsatz mit Vermissten bei Maxitrol in der Warnstedter Straße in Thale?

Thale/MZ - „Das war stark. Was die im Ehrenamt leisten. Was die Leute an Freizeit opfern. Uneigennützig“, sagt Dennis Hartmann. Er steht noch unter dem Eindruck des gerade Erlebten. Bei Maxitrol im Gewerbegebiet Thale-Nord, wo er Prokurist und für die Produktion verantwortlich ist, wurde am Sonnabend zu Übungszwecken ein Brand simuliert.