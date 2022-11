Brand in Lager in der Otto-Franke-Straße: Besitzer verletzt sich bei Löschversuch leicht

Bei einem Feuer in einem Lager in Gernrode hat sich der Besitzer leicht verletzt. Vier Feuerwehren waren im Einsatz

Wegen eines Brandes eines Lagers in Gernrode waren am Mittwochmorgen vier Feuerwehren im Einsatz.

Gernrode/MZ - Beim Brand in einem Lager an der Otto-Franke-Straße in Gernrode ist am MIttwochmorgen Sachschaden entstanden. Der Besitzer des Gebäudes wurde beim Versuch, das Feuer zu löschen, leicht verletzt. Die Brandursache und die Höhe des entstandenen Schadens sind noch offen.