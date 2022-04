Brand im Schweinestall: Ursachenermittlung vor Ort abgeschlossen

Asmusstedt/MZ - Der Großbrand in einer Schweinemastanlage in Asmusstedt am Freitag voriger Woche (die MZ berichtete) ist durch einen technischen Defekt verursacht worden. Das haben die Ermittlungen der Polizei ergeben. Festgestellt wurde, dass das Feuer im Deckenbereich der Stallanlage ausgebrochen ist, sagte Uwe Becker, Sprecher des Polizeireviers Harz. Als Auslöser kommen ein möglicher Defekt in einem Motor im Abluftsystem oder in der Deckenbeleuchtung in Betracht. „Die elektronischen Bauteile wurden sichergestellt und werden jetzt durch ein Sachverständigenbüro weiter untersucht“, erklärte Uwe Becker.