Bosseschule in Quedlinburg wird jetzt zur Baustelle

Landkreis als Schulträger will fast sechs Millionen Euro in das denkmalgeschützte Haus investieren.

Umzug: Die Bosseschule in Quedlinburg wird für die am Montag beginnenden Sanierungsarbeiten beräumt.

Quedlinburg/MZ - Ein Möbeltransporter steht auf dem Schulhof. Durch geöffnete Fenster werden Schränke und Co. nach draußen geschoben und mit einem Möbellift nach unten transportiert: Trotz der gerade laufenden Winterferien herrscht in der Bosseschule in Quedlinburg reger Betrieb. Die Sekundarschule wird für umfangreiche Sanierungsarbeiten beräumt, die der Landkreis Harz als Schulträger plant (die MZ berichtete). Baustart soll am kommenden Montag, 21. Februar, sein. Für die Schüler der Bosseschule beginnt das zweite Schulhalbjahr dann an zwei Ausweichstandorten.