An der Landesstraße bei Bad Suderode im Harz ist eine Spezialfirma im Auftrag der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz im Einsatz. Was hier erfolgt.

Bad Suderode/MZ - Ein großes Bohrgerät frisst sich derzeit brummend an der Landesstraße 239 bei Bad Suderode in die Tiefe. Gesucht wird hier, nahe dem Abzweig zur Nordhäuser Heerstraße, nicht etwa nach Erdöl. Und gebohrt wird auch nicht nach Wasser. Wobei: Mit Wasser hat die Bohrung, die die Firma Brunnenbau Wilschdorf aus Dürrröhrsdorf-Dittersbach in Sachsen ausführt und die bis in eine Tiefe von 100 Metern reichen wird, schon zu tun. Denn Auftraggeber ist die Fernwasser Elbaue-Ostharz GmbH mit Sitz im sächsischen Torgau.