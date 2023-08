Bodelandhalle in Quedlinburg wieder frei: Was fertig ist und was folgen soll

Quedlinburg/MZ - Schon der Blick auf den funkelnagelneuen Sportboden in der Bodelandhalle in Quedlinburg zeigt, wie vielfältig diese genutzt wird: Mit einer Vielzahl von Linien sind etwa Rechtecke, Halbkreise oder Kreise aufgebracht, und das in verschiedenen Farben. Da sind die orangen Linien für Handball und Hallenfußball, die schwarzen für Basketball, die grünen für Badminton, die gelben für Floorball im Großfeld und die weißen im Kleinfeld sowie die blauen Linien für Volleyball. All das kann jetzt hier wieder gespielt werden.