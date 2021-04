„Bodekiesel“ kommen endlich an

Nach der symbolischen Schlüsselübergabe sind Kinder und Erzieher in neues Haus am Ufer gezogen. Der freie Träger will an der derzeitigen Qualität der Erziehungsarbeit festhalten. Wer dort nun betreut wird.

Thale - In das neu errichtete Gebäude des Waldorfkindergartens Harzvorland in der Straße Am Bodeufer in Thale ist Leben eingezogen. Die Kinder und das Erzieherinnen-Team, berichtet Anett Krelle, die selbst zu Letzterem gehört, seien in der vergangenen Woche aus der schräg gegenüberliegenden Waldorfschule in den Neubau gewechselt.

Zuvor hatte es eine symbolische Schlüsselübergabe mit Ulrich Queck, Geschäftsführer und Architekt der mit dem Bau beauftragten qbatur Planungsgenossenschaft aus Quedlinburg, gegeben. Nach einer kleinen Gesangseinlage - die etwa 15 anwesenden Kinder trugen „Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder“ vor - hätten die Vorschüler Tom und Elfrieda beherzt das Band zu den neuen Stufen des Kindergartens durchgeschnitten, sagt Krelle. Bedächtig ging dann der vierjährige Marc seine besondere Aufgabe an und „schloss“ mit dem symbolischen goldenen Schlüssel den Haupteingang des neuen Hauses auf.

Nachfrage an Plätzen in der Einrichtung nimmt immer mehr zu

Die Führung mit dem Architekten sei für die Kinder dann, obwohl sie bereits in den Vorwochen beim Transport von Spielutensilien ins neue Quartier mitgeholfen hätten, etwas Besonderes gewesen, fährt Anett Krelle fort. „Da wurde das Wasser der Fließrinne ausprobiert, die Lichtschalter an- und ausgeknipst und die ,Fenster zum Himmel’ bestaunt.“ Inzwischen hätten alle Möbel ihren Platz in den neuen Räumen gefunden und im Außenbereich seien Büsche und Bäume gepflanzt worden.

Sabine Kriebel, Geschäftsführerin des Waldorfkindergartens Harzvorland mit seinen drei Standorten in Thale, Halberstadt und Wernigerode, erklärt im MZ-Gespräch, dass die Nachfrage nach Plätzen in der Einrichtung vonseiten der Eltern zuletzt immer stärker geworden sei. Im alten Domizil sei man daher von zunächst 22 auf 30, später auf 35 Betreuungsplätze hochgegangen. „Mehr haben die Räume nicht hergegeben“, betont sie.

Im neuen Kindergarten „Bodekiesel“ könnten nun bis zu 40 Kinder betreut werden - mithin kein sehr großer Sprung, doch einen solchen habe man auch keineswegs vorgehabt. „Wir sind ein ergänzendes Angebot und können als freier Träger nicht alle Kinder in der Umgebung betreuen“, stellt Sabine Kriebel klar. Das hänge auch damit zusammen, dass die derzeitige Qualität der Erziehungsarbeit erhalten bleiben solle.

„Ohne die Freiwilligen würde es nicht mehr funktionieren“

Die Kinder, die hier ab einem Alter von 15 Monaten bis zum Schuleintritt betreut werden können, sind im „Bodekiesel“ in der Obhut von vier festen Erziehern, wie Kriebel beziffert. Hinzu kämen eine Auszubildende, die in Kürze fertig werde - „der Plan ist, dass sie bei uns bleibt“ - sowie drei Studenten im Sozialpraktikum und zwei Freiwillige im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen und eines Freiwilligen Ökologischen Jahres. „Ohne die Freiwilligen würde es nicht mehr funktionieren“, hebt die Kindergarten-Geschäftsführerin deren Bedeutung für die Einrichtung hervor.

Darüber, dass das im Spätsommer 2019 mit dem symbolischen Spatenstich gestartete Bauprojekt zu einem erfolgreichen Abschluss gefunden hat, zeigt sich Sabine Kriebel froh und erleichtert. Gerade für den Waldorfkindergarten als freien Träger wären coronabedingte Engpässe bei den Baufirmen schwer zu kompensieren gewesen. „Wir sind ja keine staatliche Einrichtung, bei der man sagen kann, dann hilft eben mal der Bauhof mit.“

Dankbar ist die Geschäftsführerin für das Engagement zahlreicher Eltern in der herausfordernden Corona-Zeit. Auch ihnen sei zu verdanken, dass sich die Kinder von ihrem alten Kindergarten in der Steinbachstraße verabschieden und ins neue Gebäude, dessen Besitzer die Stiftung Waldorfpädagogik Sachsen-Anhalt ist, einziehen konnten. (mz/brt)