Kurz vor den Königstagen haben in Quedlinburg weitere bunte und mit Lichtern versehene Blüten Einzug gehalten. Was Hotels damit zu tun haben.

Quedlinburg/MZ - Der Arbeitsplatz von Alexander Mett liegt am Dienstag wieder hoch in der Luft: In der Blasiistraße in Quedlinburg ist der Mitarbeiter der Stadtwerke dabei, neue Blumenkugeln an Drähten in mehr als vier Metern Höhe über Fahrbahn und Wegen anzubringen.