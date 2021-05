Blühflächen in den Wohngebieten

Quedlinburg/MZ - In der Erwin-Baur-Straße und der Fichtenstraße in Quedlinburg stehen seit Kurzem Hinweisschilder an Wiesenflächen. „Hier entsteht eine Wiese für Bienen und weitere Insekten“ ist darauf zu lesen. Aufgestellt haben sie Bernd-Otto Bennedsen und Isabel Reuter vom Bund für Umwelt und Naturschutz in Quedlinburg (BUND).

Es handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt von BUND und Wohnungswirtschaftsgesellschaft (Wowi) Quedlinburg. „Die Wowi hat die Flächen aus der Bewirtschaftung genommen, und sie dürfen nun hochwachsen“, erklärt Isabel Reuter. Interessiert verfolgten einige Mieter die Schilderinstallation. Durchweg hätten sie begrüßt, sagt Reuter. Sie freuten sich nun auf bunte Wiesen vor ihrer Haustür. Auf den Flächen standen einst Wohnblocks. In den vergangenen Jahren wurden die Wiesen stets kurz gemäht.

Um Bienen und weiteren Insekten auch in der Stadt ein Nahrungsangebot und einen Lebensraum zu bieten, soll sich das nun ändern. Nur entlang der Wege um die Flächen wird ein Streifen kurz gemäht. Ansonsten dürfen die Wiesen wachsen. „Die Wiesen sind schon jetzt recht reich an Kräutern. Wir möchten schauen, welche Pflanzen sich durchsetzen und welche Insekten sich einstellen“, so Bernd-Otto Bennedsen. Die Flächen werden daher nur noch ein- bis zweimal im Jahr gemäht. Die Aktion läuft im Rahmen des deutschlandweiten BUND-Projektes „Pestizidfreie Kommune - für eine insektenfreundliche Stadt“, an dem sich die Stadt Quedlinburg seit dem vergangenen Jahr beteiligt. (mz)