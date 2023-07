Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Quedlinburg/MZ - Die aktuelle Debatte um die wirtschaftlich angeschlagene Lungenklinik in Ballenstedt, die zum 1. Januar 2024 ins Harzklinikum Quedlinburg umzieht, ist auch aufgrund fehlender Kommunikation entstanden, sagt der Harzer SPD-Kreisvorsitzende Jörg Felgner. Ein erster Schritt, das zu ändern, sollte ein schnell organisierter Besuch von Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) sein: Am Dienstag traf sich die Ministerin in Quedlinburg zu Gesprächen mit der Geschäftsführung, der Mitarbeitervertretung sowie den Trägern des Harzklinikums und der Lungenklinik. Im Anschluss nahm Grimm-Benne an einer gemeinsamen Sitzung des SPD-Kreisvorstandes und der Kreistagsfraktion der SPD teil.