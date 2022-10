Bleiben Kitas der Stadt Falkenstein/Harz im Sommer zwei Wochen zu?

Betreuung das ganze Jahr über? In den Kitas der Stadt Falkenstein/Harz ist das bislang so, soll aber nun geändert werden.

Falkenstein/Harz/MZ - In anderen Städten ist es schon seit Jahren üblich, in Falkenstein wird es neu sein: Die städtischen Kindertagesstätten sollen feste Schließzeiten bekommen und damit in den Sommerferien für jeweils zwei Wochen geschlossen bleiben. Der Sozialausschuss des Stadtrates hat den Entwurf der Verwaltung am Montag mit drei Ja-Stimmen, einer Enthaltung und einer Gegenstimme befürwortet. Am Donnerstag soll der Stadtrat darüber entscheiden.