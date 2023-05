Nicht zu übersehen: die Bergbau-Altlast. Hier kommt das Wasser aus dem Hagentalstollen an, wird über Kaskaden geleitet.

Gernrode/MZ - Seit Jahrzehnten fließt aus dem Hagentalstollen bei Gernrode eisen- und salzhaltiges Wasser heraus, gelangt in die Gewässer der Umgebung. Seit Jahren gibt es ein Sanierungskonzept. Jetzt sollen endlich Arbeiten starten: Sobald der Waldweg in Richtung Hagentalstollen so weit abgetrocknet ist, dass er mit schweren Lastwagen befahren werden kann, soll es losgehen.