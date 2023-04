Schon beim Benefiz-Fest im vergangenen Jahr gab es eine Feuershow in „Ott’s Garten“ in Ditfurt. Dorthin lädt der Hospizverein Quedlinburg nun wieder ein.

Ditfurt/Quedlinburg/MZ - Schon die Premiere im vergangenen Jahr war ein voller Erfolg: Das Benefiz-Fest von und für den Hospizverein Geborgenheit war gut angenommen worden – „die Besucher haben uns überrollt“, erinnert sich Anja Liebing-Gröhl, Pflegedienstleiterin des Harz-Hospiz in Quedlinburg. Über den Tag verteilt waren Hunderte Gäste da. In diesem Jahr soll die Veranstaltung in „Ott’s Garten“ in Ditfurt sogar noch größer werden: Die Zahl der Besucher darf gerne vierstellig werden, wird sie vermutlich auch.