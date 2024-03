Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hedersleben/Quedlinburg/MZ - Das Urteil gegen einen heute 28-Jährigen, der im März vergangenen Jahres in Hedersleben als Fahrer eines Quads einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hat, ist rechtskräftig. Bei dem Unfall war die Beifahrerin - ein 17-jähriges Mädchen - so schwer verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.