Bei Workshop in Quedlinburg kommen Gaumenfreuden ohne Fleisch auf den Tisch

Quedlinburg/MZ - Es sind die Zutaten für die Ernährung der Zukunft - oder zumindest die Zutaten, die die Teilnehmer des gemeinsamen Workshops vom Projekt Zukunftsspeisen aus Halle und der Heinrich-Böll-Stiftung in der Senfmanufaktur in Quedlinburg verarbeitet haben: Mairübchen, Knoblauch, Steckrüben, Kichererbsen und Pflanzenöle. Alles in Bioqualität und im Fall des Gemüses sogar regional in Quedlinburg angebaut. Fleisch und andere tierische Lebensmittel wie Eier, Butter oder Milch sind bewusst nicht dabei.