Begehrte Immobilien: Hier wohnen die Wernigeröder am liebsten

Die Nachfrage nach Immobilien in Wernigerode ist groß. Doch welche Stadtteile sind besonders begehrt und wie haben sich die Miet- und Immobilienpreise dort und in den anderen Regionen der bunten Stadt im Harz seit der Corona-Krise entwickelt? Thomas Leitel vom Immobilienverband (IVD) Mitte-Ost gibt Auskunft.

Doch aufgrund der Harzer Berge könne Wernigerode nicht in die Breite wachsen, was das Angebot an Immobilien begrenzt, sagt Thomas Leitel, Repräsentanzleiter im Bereich Magdeburg vom IVD Mitte-Ost e.V.. Doch in welche Stadtteile zieht es Menschen oder Investoren, die neu in der bunten Stadt im Harz sind?