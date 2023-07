Zwischen Dankerode und Königerode im Harz gibt es eine neue Baustelle: Ein maroder Radweg wird aufwendig saniert. So lange müssen Fahrradfahrer noch auf die neu asphaltierte Verbindung warten.

Dankerode/Königerode/MZ - Auf diesen Spatenstich haben viele Radfahrer lange gewartet: Zwischen Königerode und Dankerode wird der in der die Jahre gekommene Radweg an der Kreisstraße 1357 saniert. Den Startschuss für die Bauarbeiten gab die Harz-Vizelandrätin Harz Heike Schäffer am Montagnachmittag, heißt es aus der Pressestelle der Landkreis-Verwaltung.

Sie dankte dem Bund. Ohne dessen 90-Prozent-Förderung aus dem Radwege-Förderprogramm „Stadt und Land“ sei diese Instandsetzung des nördlich der Kreisstraße gelegenen einseitigen Zweirichtungsradweges unmöglich. „Mit dem Fördergeld wird das Radfahren zwischen beiden Orten für die wachsende Zahl der Radfahrer wieder attraktiver und deutlich sicherer“, wird Schäffer in der Mitteilung aus dem Landratsamt zitiert.

Radweg-Sanierung kostet 1,5 Millionen Euro

Zehn Prozent der Kosten für die neue Asphalttrasse – das sind 150.000 Euro – trägt der Landkreis Harz. Das Gesamtvolumen der Sanierung beläuft sich auf rund 1,5 Millionen Euro.

Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich bis kurz vor Weihnachten dauern – Zieldatum für die Fertigstellung ist nach Angaben der Kreisverwaltung Sonnabend, 23. Dezember. Dann soll der fast vier Kilometer lange Radweg weitestgehend einen Querschnitt von 2,50 Meter aufweisen, mindestens aber zwei Meter.

Im Zuge der Sanierung entstehen fünf Durchlassbauwerke sowie ein neues Amphibienleitsystem. Es ersetzt die bislang mobile Anlage, deren Unterhaltungsaufwand höher war als die der künftigen Querung. Die an der Hangseite neben dem Radweg entstehende Leiteinrichtung dient der gefahrlosen Querung für die Lurche in den Mönchsteich.