Bauhof Quedlinburg: Was zwischen den Jahren alles zu tun ist

Quedlinburg/MZ - Freitagmorgen, kurz nach halb neun. Steffen Schramm, Mitarbeiter des Bauhofes der Stadt Quedlinburg, startet zur zweiten Tour an diesem Tag. Die erste hat ihn unter anderem zu den Fischteichen und in die Wallstraße geführt, wo er die Papierkörbe geleert hat. Jetzt fährt Steffen Schramm mit dem kleinen Müllfahrzeug, in dessen – auch mit einer Presse ausgestatteten – Aufsatz vier Kubikmeter Abfall passen, unter anderem zum Marschlinger Hof, auf den Markt, zum Carl-Ritter-Platz und Richtung Schlossberg, um auch dort die Papierkörbe zu leeren. Was auch notwendig ist.