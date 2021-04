Bauern verkaufen ihre letzten Milchkühe

Hedersleben - Kühe grasen friedlich auf der Wiese, Hühner scharren zwischen dem Gemüse, ein Landwirt trägt ächzend einen Eimer mit Milch zum Stall, um die Kälber zu füttern. So stellen sich viele Landwirtschaft vor. Doch die Realität sieht oft anders aus.

Die Kühe auf dem Hof der Agrargenossenschaft Hedersleben leben in einem offenen Stall, teilweise mit Stroh ausgelegt, haben genug Futter und sogar eine Bürste zum Schubbern. Wenn sie beim Melken im Nebenraum eine Runde im „Karussell“ drehen, kauen sie genüsslich wieder. „Ein Zeichen für Zufriedenheit“, erklärt Lutz Trautmann, Vorstandsvorsitzender der Agrargenossenschaft.

Milchkühe in Hedersleben leben im offenen Stall und kauen selbst beim Melken weiter

Die Schwarzbunten fühlen sich ganz offensichtlich sehr wohl bei Trautmann. Täglich produzieren seine Kühe Milch. Wenn er allerdings die Milch an die Molkerei weiterverkauft und anschließend die Abrechnung sieht, ist von Zufriedenheit bei ihm keine Spur. „31,5 Cent pro Liter sind viel zu wenig, davon können die Kosten nicht annähernd getragen werden.“

Der Vorstand und die Aufsichtsratsmitglieder um Lutz Trautmann haben es sich wahrlich nicht leicht gemacht mit der Entscheidung, die Milchviehhaltung aufzugeben. „Eine Flasche Mineralwasser an der Tankstelle ist teurer als ein Kakao“, erklärt Trautmann. Milch sei zum Billigprodukt geworden.

Die Preise im Einzelhandel sinken teilweise auf 65 Cent je Liter. Dass dann auch wenig beim Bauern bleibt, dafür braucht es kein Mathegenie. Wobei die Molkereien den Preis erst vier Wochen nach Erhalt mitteilen. „Wir sind Restgeldempfänger“, so Trautmann.

Nach der Wende war die LPG Pflanzenproduktion in die Agrargenossenschaft Hedersleben umgewandelt worden. Die Milchviehhaltung wurde aus der Liquidation der Tierproduktion gekauft. Gemeinsam mit 62 Mitarbeitern bewirtschaftet Lutz Trautmann, der aus einer bäuerlichen Familie kommt, 4.500 Hektar Betriebsfläche.

Neben Nahrungsmitteln werden auch Gewürze angebaut. Mittlerweile gehört auch ein Hofladen zum Betrieb, in dem regionale Produkte angeboten werden. Auch ätherische Öle werden gewonnen.

Früher standen 400 Milchkühe im Stall, jetzt noch 200, die nun auch verkauft werden

Es ist noch gar nicht so lange her, da standen bei der Agrargenossenschaft 400 Milchkühe im Stall. Aktuell sind es noch 200. Aber nicht mehr lange - sie sollen verkauft werden. Eine Katze streunt zwischen den Kälber-Boxen umher. Trautmann und seine Mitarbeiter, seit Jahren daran gewöhnt in aller Herrgottsfrühe aufzustehen, um die Tiere zu versorgen, versuchen, das alles nicht an sich heranzulassen „Es geht nicht anders“, sagt er, „ich sehe keine andere Möglichkeit.“

Im Februar hat er sich mit den Vorstandsmitgliedern zu diesem Schritt entschieden, die Kühe wegzugeben. Der Mehrfamilienbetrieb sieht keine Zukunft in der Milchviehhaltung mehr. Er stellt auf Rindermast um in der Hoffnung, damit kostendeckend zu arbeiten.

Die idyllische Vorstellung der Verbraucher von der Landwirtschaft fasst der Landwirt so zusammen: „Wir müssen, um Klimaschutz und Umweltschutz betreiben zu können, auf regionale Landwirtschaft setzen. Denn 46 Prozent unserer Futter- und Lebensmittel müssen importiert werden.“ Das müsse dem Verbraucher klar sein.

Lutz Trautmann verweist auch auf die Milchtankstellen. Im Jahr 2017 stellte die Agrargenossenschaft Milchautomaten in den Supermärkten auf. Verbraucher konnten die Milch direkt vom regionalen Hersteller beziehen. Anfangs sei die Begeisterung noch groß gewesen. Schlussendlich musste Trautmann die Automaten jedoch wieder abbauen. Zu groß der Aufwand mit Befüllen und Reinigen und zu gering der Absatz und die Einnahmen, sagt der Vorstandsvorsitzende.

Milchtankstellen in Supermärkten der Region haben sich nicht durchgesetzt

So wie Trautmann geht es vielen Milchbauern im Harz. „In den letzten Jahren sind es immer weniger Betriebe und auch weniger Tiere geworden“, sagt Caroline Lichtenstein, Tierreferentin beim Landesbauernverband Sachsen-Anhalt, obwohl die Tierzahl im Vergleich zu den Betrieben noch relativ hoch sei.

Waren es vor zehn Jahren noch 40 Betriebe mit 5.824 Milchkühen im Harz, so sind es 2020 noch 29 Milchkuhanlagen mit 4.176 Tieren. „Es werden noch viele Milchbauern aufgeben“, prophezeit Lichtenstein. Für Betreiber kleinerer Bauernhöfe lohne sich das Geschäft immer weniger, sagt sie. Das Futter sei im Zukauf sehr teuer.

Die Trockenheit der vergangenen Jahre mache den Anbau von eigenen Futterpflanzen auch nicht einfacher - viel Arbeit, wenig Ertrag. Hinzu kommen auch erhöhte Anforderungen der Haltung in den Ställen hinsichtlich mehr Platz und Tierwohl. Übrig blieben leere Ställe, eventuell noch Mutterkuhhaltung oder reine Mastbetriebe.

Hochleistungskühe bringen zwischen 600 und 700 Kilogramm auf die Waage, werden sieben bis acht Jahre alt und gehören zur Rasse Schwarzbunt. Während ihres Kuhlebens bringen sie, sobald sie gebärfähig sind, praktisch jedes Jahr ein Kälbchen zur Welt. Eine Hochleistungskuh gibt n rund 10.000 Liter Milch im Jahr, so Lichtenstein.

Um annähernd kostendeckend zu arbeiten, müssten Bauern wie Trautmann 40 Cent pro Liter Milch erhalten. „Tatsache ist“, so Lichtenstein, „dass die Molkereien ungefähr 31 Cent bezahlen“. Der Preis für Bio-Milch liege 10 bis 15 Cent höher, so Lichtenstein.

Bauern bräuchten 40 Cent pro Liter Milch, Molkereien zahlen zurzeit aber nur 31 Cent

Die Vorstellung von der Bauernhofidylle liegt nicht im Verhältnis zum Selbstversorgerprinzip. Ernährte ein Bauer vor 100 Jahren noch 5 Menschen sind es heute 150. Es müsse ein Umdenken beim Verbraucher stattfinden, da sind sich Trautmann und Lichtenstein einig.

Wer gute Lebensmittel wolle, müsse mehr zu zahlen bereit sein. Es komme auf Ess- und Konsumverhalten der Verbraucher an. Und die Frage: Würden Verbraucher für gesundes Essen mehr zahlen? (mz/um)