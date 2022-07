Bauarbeiten in der Bahnhofstraße Thale: Bushaltestellen verlegt

Durch die Bauarbeiten ist der Gehweg am Kurpark gesperrt.

Thale/MZ - In der Bahnhofstraße in Thale kommt es noch voraussichtlich bis zum 8. April zu Einschränkungen im Busverkehr. Wie Philipp Zedschack, Leiter der Abteilung Ordnung und Sicherheit im Rathaus, mitteilt, werden dort gerade Hausanschlüsse für Strom, Wasser, Abwasser und Internet durch die Mitnetz und den Zweckverband Ostharz verlegt. Diese dienen der Versorgung des im Umbau befindlichen ehemaligen Hotels Zehnpfund in der Theordor-Nolte-Straße.