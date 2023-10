Niklas Stertz (l.) und Bastian Marscheider haben sich in der Ausbildung zum Zimmerer kennengelernt und zeigten Leistung. Weil sie zu den besten Jung-Gesellen ihres Jahrgangs gehörten, nahmen sie am Wochenende am Zimmerer-Wettbewerb teil. Bastian Marscheider wurde Landessieger.

Harzgerode/MZ - Mit einem glatten Einser-Abschluss in der Berufsschule und 96 von möglichen 100 Punkten in der Gesellenprüfung hat Bastian Marscheider seine Zimmerer-Ausbildung abgeschlossen. Damit war er der beste der 86 Jung-Gesellen im Landkreis Harz – darunter 16 Zimmerer –, die vor einigen Wochen freigesprochen wurden. Jetzt hat der Harzgeröder noch einen drauf gesetzt: Er wurde Landessieger im Zimmerer-Wettbewerb. Mit dem Sieg in der Tasche könnte der 20-Jährige im November bei der Deutschen Meisterschaft der Bau-Handwerke in Erfurt antreten.