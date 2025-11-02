Zu ihrem 50-jährigen Bestehen 2025 hat die Kita „Selketalzwerge“ im Falkensteiner Ortsteil Meisdorf einen Barfußpfad bekommen. Mit kreativen Ideen wurde hier etwas Nachhaltiges geschaffen. Die Einrichtung arbeitet jetzt daran, eine integrative Kita zu werden.

Die Kinder der Meisdorfer Kita "Selketalzwerge" freuen sich über ihren neuen Barfußpfad.

Meisdorf/MZ. - Meisdorfs Jüngste lassen sich von nasskaltem Herbstwetter nicht abschrecken: Mit nackten Füßen geht's raus auf die Wiese. Denn da wartet ein nagelneuer Barfußpfad auf seine Einweihung. Steine, Sand, Holz, ein Birkenstamm, umgedrehte Fallschutzmatten, robuste Straßenbesen, ein vielseitig befüllbares Minibecken aus Beton, in dem sich eine kleine Regenpfütze gebildet hat - auf 20 Metern gibt es hier pure Abwechslung.