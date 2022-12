Ballenstedterin erfüllt sich mit dem Café Merle einen Traum

Ballenstedt/MZ - „Merle“ heißt auf Französisch „Amsel“. Merle heißt auch die Tochter von Nancy Ziegenhorn, und so stehen Name und Vogel für das Café, das sich die Ballenstedterin in ihrer Heimatstadt eingerichtet hat. Die Amsel ist das Markenzeichen des bunt und hübsch eingerichteten Hauses in der Allee, das früher ein Friseursalon gewesen ist.