Alle zehn Jahre wird in Rieder ein Ereignis groß gefeiert, das auf das Jahr 936 zurückgeht. Die Festvorbereitungen für 2026 haben bereits begonnen.

Rieder/MZ. - Otto I. überließ dem Stift in Quedlinburg Güter und auch ganze Dörfer. In einer Urkunde aus dem Jahr 936 findet sich darunter auch Rieder. Es ist die erste urkundliche Erwähnung; 2026 ist das 1090 Jahre her, und das soll groß gefeiert werden.