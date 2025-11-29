weather wolkig
  4. Advent in Ballenstedt: Ballenstedter Adventslust bietet Kunsthandwerk aus fernen Ländern

Bis zum 30. November wird rund ums Rathaus Ballenstedt die Adventslust gefeiert. Vertreter aus der Partnerstadt Kronberg sind mit einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt vertreten und bieten besonderes Kunsthandwerk an.

Von Rita Kunze 29.11.2025, 06:00
Bis zum 30. November lädt Ballenstedt zur Adventslust ein. Foto: dpa

Ballenstedt/MZ. - Bei der Ballenstedter Adventslust, die bis zum 30. November rund um das Rathaus stattfindet, werden auch Vertreter aus der Partnerstadt Kronberg im Taunus vertreten sein. Ihr Stand auf dem Weihnachtsmarkt soll ein „Kaleidoskop an weihnachtlich-winterlicher Formen- und Farbenpracht, für die allein schon das Betrachten lohnt“ werden, sagt die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Kronberg-Ballenstedt, Ursula Philippi.