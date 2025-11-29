Bis zum 30. November wird rund ums Rathaus Ballenstedt die Adventslust gefeiert. Vertreter aus der Partnerstadt Kronberg sind mit einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt vertreten und bieten besonderes Kunsthandwerk an.

Ballenstedt/MZ. - Bei der Ballenstedter Adventslust, die bis zum 30. November rund um das Rathaus stattfindet, werden auch Vertreter aus der Partnerstadt Kronberg im Taunus vertreten sein. Ihr Stand auf dem Weihnachtsmarkt soll ein „Kaleidoskop an weihnachtlich-winterlicher Formen- und Farbenpracht, für die allein schon das Betrachten lohnt“ werden, sagt die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Kronberg-Ballenstedt, Ursula Philippi.