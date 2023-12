Wer in Ballenstedt in eine kommunale Wohnung ab der dritten Etage zieht, wird mit einem Bonus belohnt.

Ballenstedt/MZ. - „Treppensteigen lohnt sich“, sagt die BAL Stadtentwicklungsgesellschaft. Der größte Vermieter in Ballenstedt will mit einer besonderen Aktion Interesse an leerstehenden Wohnungen wecken, für die sich nicht so leicht Mieter finden lassen.