Ballenstedt will alle drei Grundschulen langfristig erhalten

Trotz sinkender Schülerzahlen soll die Einrichtung in Rieder bestehen bleiben. Nicht als eigenständiger Standort, sondern als Außenstelle der Brinckmeier-Schule in Ballenstedt.

Ballenstedt/MZ - In der Stadt Ballenstedt gibt es drei Grundschulen. Das soll auch so bleiben, selbst wenn die Schülerzahlen unter das Mindestmaß fallen. Helfen soll ein Zusammenschluss der Freiligrath-Grundschule in Rieder und der Brinckmeier-Grundschule in Ballenstedt. „Der Grundschulverbund steht außer Frage“, sagt Bürgermeister Michael Knoppik (CDU) der MZ. „Ich bin damit nicht zufrieden, aber es ist wichtig, den Standort Rieder zu erhalten.“